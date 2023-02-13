Kayseri'de meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi
Kayseri'de meslek liselerinde üretilen sobalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gönderildi.
Kayseri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, kentteki meslek liselerinde depremzedeler için soba üretilmeye başlandı.
Çadır içinde ve dışında kullanıma uygun 373 soba üretildi.
Sobalar, depremzedeler için Hatay'a gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.