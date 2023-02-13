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Gündem, Asrın felaketi

Kayseri'de meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi

Kayseri'de meslek liselerinde üretilen sobalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gönderildi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 13.02.2023
Kayseri'de meslek liselerinde depremzedeler için soba üretildi

Kayseri

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, kentteki meslek liselerinde depremzedeler için soba üretilmeye başlandı.

Çadır içinde ve dışında kullanıma uygun 373 soba üretildi.

Sobalar, depremzedeler için Hatay'a gönderildi.

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