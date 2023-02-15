Katarlı çocukların katılımıyla depremzedeler için yardım kampanyası düzenleniyor
Katar Müzeler Kurumu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için çocuklar ve izci ekiplerin katılımıyla yardım kampanyası düzenliyor.
Doha
Katar Kızılayı'nın işbirliğiyle "Onlar için umut ol" adı altında başkent Doha'da düzenlenen kampanyanın iki gün sürmesi bekleniyor.
Ayni ve nakdi yardımlar, Katar Ulusal Müzesi ve İslami Eserler Müzesi'nde kabul ediliyor.
Kampanya kapsamda Katarlı çocuklar ve izci ekipler, İslam Eserleri Müzesi'nde, Türkiye ve Suriye'deki depremzede ailelere teslim edilmek üzere kıyafet bağışı yaptı.
Öğrenciler ayrıca, toplama merkezine gelen bağışların taşınmasına ve düzenlenmesine yardım etti.
Bağışçılar nakdi bağışın yanı sıra giysi, battaniye, süt, konserve yiyecek, tıbbi malzeme ve oyuncak yardımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.