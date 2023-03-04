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Gündem, Asrın felaketi

Katar'ın gönderdiği yaşam konteynerleri İskenderun Limanı'na ulaştı

Katar'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere destek amacıyla gönderdiği 396 yaşam konteynerini taşıyan 2 gemi, İskenderun Limanı'na yanaştı.

Ferdi Uzun, Mehmet Çalık   | 04.03.2023
Katar'ın gönderdiği yaşam konteynerleri İskenderun Limanı'na ulaştı Fotoğraf: Ferdi Uzun / AA

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesine görevlendirilen Kırklareli Valisi Birol Ekici, limanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen 2 büyük depremle sarsıldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgenin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun çaba içinde olduklarını belirten Ekici, bu çalışmalarda Katar'ın Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Bölgede hayatın normale döndürülmesi için bu konteynerlerin çok önemli olduğunu anlatan Ekici, şöyle konuştu:

"Katar sadece bu konteynerlerle değil, depremin olduğu andan itibaren 50 uçakla insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini gönderdi. Bölgemizde insanlarımızın hayat kalitesinin iyileştirilmesi ve yaşamın normale döndürülmesi için sürekli bize destek oldular. Bunun için Katarlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Konteynerleri buradan Hatay'a sevk edeceğiz. Hatay'da altyapıları hazırlanmış durumda. Bunların bağlantılarını yapıp derhal çadırlardan konteynerlere insanlarımızı nakledeceğiz. Kalıcı konutların teslimine kadar geçen sürede burada depremzedelerimizi misafir edeceğiz."

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani de depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye yardımlarının süreceğini ifade etti.

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