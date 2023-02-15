Dolar
18.85
Euro
20.19
Altın
1,835.87
ETH/USDT
1,664.00
BTC/USDT
24,286.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için nakdi ve ayni yardımlara devam ediyor

Katarlılar, "Yardım Ediyoruz, Yardımlaşıyoruz" kampanyası kapsamında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ayni ve nakdi yardımlarını sürdürüyor.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Safiye Karabacak   | 15.02.2023
Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için nakdi ve ayni yardımlara devam ediyor Fotoğraf: Abdullah Kiswani/AA

Doha

"Katara Kültür Köyü ile Katar Hayır Derneğinin" ortaklaşa düzenlediği kampanyaya destek olmak isteyenler, başkent Doha'daki Katar Hayır Derneği merkezine akın etti.

Çok sayıda kişi, özel araçlarıyla kıyafet, battaniye, gıda malzemeleri gibi yardımlar getirirken bazıları ise Katar Hayır Derneğine nakdi yardımda bulunarak makbuzlarını aldı.

Kampanyaya destek veren Ebrar el-Haydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimiz için en büyük acil yardımı toplamayı amaçlayan 'Yardım Ediyoruz, Yardımlaşıyoruz' kampanyası için buradayız." dedi.

Haydar, "Kampanyanın altıncı günündeyiz ve başladığı günden bu yana nakdi bağışların yanı sıra özellikle kışlık gereksinimler ve çocukların ihtiyaç duyduğu malzemeler her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Kampanyaya destek veren Abdullah eş-Şemri de "İnsanlar, Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerine bağış yapmak için yarışıyor ve kampanya için benzeri görülmemiş bir dayanışma var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Warner Bros, depremzedelere 1 milyon dolar bağışta bulundu
AFAD ve Kızılaya yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak
Türkiye'deki depremlerin ardından Türk dünyası "Biz Birlikteyiz" dedi
Hastanelerde tedavisi devam eden 755 çocuk bulunuyor
Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili 15 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Sırbistan ve Bosna Hersek'ten deprem bölgelerine yeni yardım tırları gönderildi

Sırbistan ve Bosna Hersek'ten deprem bölgelerine yeni yardım tırları gönderildi

Ünlü isimlerden "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına destek

Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili 15 kişi tutuklandı

Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı

Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı
Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için nakdi ve ayni yardımlara devam ediyor

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için nakdi ve ayni yardımlara devam ediyor
Katarlı çocukların katılımıyla depremzedeler için yardım kampanyası düzenleniyor

Katarlı çocukların katılımıyla depremzedeler için yardım kampanyası düzenleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet