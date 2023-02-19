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Yaşam, Asrın felaketi

Kastamonulu kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Kastamonulu kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlar için kıyafet hazırlıyor.

Özgür Alantor   | 19.02.2023
Kastamonulu kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor

Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde bir araya gelen gönüllü kadınlar, depremzedeler için çeşitli kıyafetler dikiyor.

Bahar Çakır, gazetecilere, deprem bölgesinden gelenlerin de kıyafet ve eşyalara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bazı kıyafetleri kendileri hazırlamak için çalışmaya başladıklarını ifade eden Çakır, "Kastamonulu kadınlar da ellerinden geldiğince bir şeyler yapmak istiyordu. Onları da sürece dahil etmek adına Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırladığımız atölyede sivil toplum kuruluşlarına üye kadınlarımız ve gönüllülerimiz çalışmalara başladı. Yeşilay şubesinin makine desteği ile kurduğumuz atölyede kadınlarımız polar, eşofman takımları dikmeye başladı. Hazırladığımız ürünleri, depremzede misafirlerimize dağıtacağız." dedi.

Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayten Canaslan ise hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Bahar Çakır Hanımefendi'nin koordinatörlüğünde kadın kooperatiflerimiz, derneklerimiz ve gönüllü kadınlarımızın destekleriyle Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü çatısı altında çeşitli ürünler üretmek üzere bir araya geldik. Gönüllü kadınlarımız depremzedeler için eşofman takımı, polar, bere, atkı gibi ürünleri üretiyorlar. Olgunlaşma Enstitüsü olarak biz de elimizden gelen desteği gönüllü kadınlarımıza, depremzedelere burada vermeye gayret ediyoruz."

Gönüllü kadınlardan Mine Telli de depremzedeler için ellerinden geleni yapmak istediklerini dile getirerek, "Bizler, burada Şerife Bacı'nın torunları olarak yeniden bir seferberlik oluşturmuş durumdayız. Bugün çalışmalarımıza dönüşümlü olarak 60 yardımcı gönüllü kadınımız katılmakta. Elimize geçen her kumaşı bizlere misafir olarak gelen depremzedeler için ürün haline getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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