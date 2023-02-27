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Yaşam, Asrın felaketi

Kastamonu'da depremzede kadınlar depremzede çocuklar için örgü örüyor

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzede kadınlar, depremzede çocuklar için örgü örüyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 27.02.2023
Kastamonu'da depremzede kadınlar depremzede çocuklar için örgü örüyor

Kastamonu

Depremin ardından kentteki yurtlara yerleştirilen yaklaşık 20 kadın için Gençlik Merkezi'nde örgü ve taş baskı etkinliği düzenlendi.

Depremzede kadınlar, ördükleri örgüleri, depremzede çocuklara hediye edecek.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzedelerin her türlü fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Psikolojik ihtiyaçların da fiziksel ihtiyaçlar kadar önemli olduğunu ifade eden Çakır, "Düşüncelerini dağıtmak, biraz normal hayata dönebilmelerini sağlamak için birtakım etkinlikler yapmanın gerektiğini düşündük. Bunların devamı gelecek. Pek çok düşüncemiz var. Kalbimiz onlarla çarpıyor. Tüm ülke, tek yürek." diye konuştu.

Hatay'dan gelen depremzede Fatma Çelik ise "Bize yün verdiler, şiş verdiler. Yurtta kalıyoruz. Çok şükür canımız sağ. Orada yurtta kalan çocuklarımız var. Yelek, kazak, ceket örüp hediye edeceğiz. Ben iki gün önce tanıdıklardan şiş ve yün istedim. Orada da işleyip çocuklara hediye ettim. Bunun mutluluğunu anlatamam." dedi.

Malatya'dan gelen Hatice Coşkun da "En azından bir değişiklik olsun, kafamızı dağıtalım diye geldik." ifadesini kullandı.

Depremzedelere örgü eğitimi veren Semra Karkacıoğlu ise "Depremzede kardeşlerimize terapi olsun diye bilmeyenlere öğretiyoruz, bilenlerle birlikte çalışıyoruz. Bir şeyle meşgul olmak en güzel terapi." açıklamasında bulundu.

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