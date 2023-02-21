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insana dair, Asrın felaketi

Kastamonu'da çocuklardaki depremin izi oyunlarla silinmeye çalışılıyor

Kastamonu Gençlik Merkezi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Kastamonu'ya gelen çocukların yüzlerinin gülmesi için çaba gösteriyor.

Özgür Alantor   | 21.02.2023
Kastamonu'da çocuklardaki depremin izi oyunlarla silinmeye çalışılıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Depremlerin ardından kente gelen depremzedeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı ile Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'na yerleştirildi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emel Karkacıoğlu ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Akıllı öncülüğünde gençlik liderleri, çocukların yaşadıkları korkuyu atlatıp yüzlerinin gülmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kamp merkezi ve yurt binasının bir odasını etkinlik ve oyun odasına çeviren gençlik liderleri, oda oda gezerek çocukları etkinliğe davet ediyor, birlikte ebru ve taş baskı yapıp satranç ve oyunlar oynuyor.

Gençlik merkezi görevlisi Hilal Yakupoğlu, AA muhabirine, depremzede çocukların güzel zaman geçirmesinden mutlu olduklarını söyledi.

Misafirleriyle ebrudan taş baskıya, zeka oyunlarından diğer el sanatlarına pek çok etkinlik yaptıklarını anlatan Yakupoğlu, "Çok mutlu olduklarını, vakitlerini güzel geçirdiklerini söylüyorlar. Onlara da çok büyük fayda sağlıyor. Hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem de güzel, verimli bir şeyler öğreniyorlar. Biz mutluyuz, eminim onlar da mutludur." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Zülbiye Kaya ise çocuğuyla yurtta kaldığını belirterek, "Çocuklar boyama yapıp oyun oynuyor. Çocuklara iyi geliyor, aktif oluyorlar. Biraz da olsa çocukların morali düzeldi. Ben o yönden çok memnunum, sağ olsunlar." diye konuştu.

Malatya'dan gelen 13 yaşındaki Feyza Aslan da yapılanlar için teşekkür ederek, "Öğretmenler çocuklarla ilgileniyor. Kitap okutup ebru yaptırıyorlar. Bilmediğim oyunları burada öğreniyorum. Ebru yapmayı, satranç oynamayı öğrendim. Burada hızlı zaman geçiyor." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'tan gelen Eyüp Horoz ise çocuklarla çok ilgilenildiğini dile getirerek, "Devletimizden Allah razı olsun, oradan alıp buraya getirdiler bizi. Hem bize hem de çocuklarımıza çok iyi bakıyor, ilgileniyorlar. Çocuklarımız için oyun alanları, kurslar açılıyor. Güzel ilgileniliyor, oynuyorlar." diye konuştu.

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