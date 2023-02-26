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Yaşam, Asrın felaketi

Kastamonu AFAD ekibi, enkazdan 227. saatte çıkardıkları Cemile teyzeyi unutamıyor

Arama kurtarma ekibinden İlhan Garpaslan, "Bir hayat kurtarmayı anlatamam. Teyze elimizi sıkıyordu, elini ovuşturarak rahatlattık, sakinleştirdik. Çok güzel bir duyguydu, ağladık orada." dedi.

Özgür Alantor   | 26.02.2023
Kastamonu AFAD ekibi, enkazdan 227. saatte çıkardıkları Cemile teyzeyi unutamıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Kastamonu AFAD ekipleri, depremin 227. saatinde enkazdan çıkardıkları 74 yaşındaki Cemile Kekeç'i unutamıyor.

Kahramanmaraş'ta destek verdikleri arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak kente dönen Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, enkazlardan 15 kişiyi sağ çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

AFAD ekibinin enkazdan çıkardığı kişiler arasında, Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 227. saatinde kurtarılan Cemile Kekeç de bulunuyor.

Kekeç'i, Kalkan Apartmanı'nın enkazında ilk gören Mehmet Kaptan, AA muhabirine, DSİ'nin iş makinesi operatörüyle çalışma yaptıkları sırada son boşluğu incelediklerini, burada Cemile Kekeç'i gördüğünü söyledi.

Diğer kurtarma ekipleriyle müdahale ederek Kekeç'i çıkardıklarını belirten Kaptan, "Durumu da iyiydi. O an gururlandık, hüzünlendik." ifadesini kullandı.

AFAD ekibinden Şükrü Coşkun da Kekeç'in 7 katlı apartmanın enkazında bulunduğunu anlatarak, "Apartmanın 5 katı çökmüştü. Bu apartmanda ses dinleme, inceleme ve boşluklara girme gibi operasyonlarımızı yürüttük. Kepçeci arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun, kaşık gibi kullanıyordu kepçeyi. Çok hassas çalıştık, hep enkazın başındaydık." dedi.

Kekeç'in sağ olduğunu görünce çok heyecanlandıklarını vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

"Teyzemizin nabzına baktık. Nabzı atıyordu ve elini kolunu oynatıyordu. UMKE ve asker arkadaşlara haber verdik. Sağlıkçı bir asker arkadaşımız vardı. İlk tıbbi müdahaleyi yaptı, serumu taktı. Bir kısmımız demirleri kesmeye başladı, bir kısmımız da içeride teyzemizin çıkmasını engelleyen tahta bir kapı vardı, onu kesmeye başladık. Teyzemizi sağlık ekiplerinin gönderdiği sırt tahtasına bağladık ve çıkardık. Cemile teyzemiz inşallah uzun ömür yaşar, inşallah böyle şeyler yaşamayız bir daha."

"Bir canı kurtarmanın duygusu anlatılmaz"

İlhan Garpaslan ise Cemile Kekeç'i buldukları enkazda birkaç gün çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Son gün son kata girdik, kimse yoktur düşüncesindeydik. Bir tane boşluk açıldı, arkadaşlarımız indi. Baktık teyze yaralı, orada tüm çalışma şeklimiz değişti. Hem duygulandık hem heyecanlandık, çok sevindik. Bir hayat kurtarmayı anlatamam. Teyze elimizi sıkıyordu, elini ovuşturarak rahatlattık, sakinleştirdik. Çok güzel bir duyguydu, ağladık orada. Oğlu yukarıdan 'Anne ben buradayım' diye bağırıyordu. Bir saat titiz bir çalışma yaptık. Teyze elimizi sıkıyordu, o şekilde kepçe bomunda kenara kadar çıkardık. Bir canı kurtarmanın duygusu anlatılmaz, yaşanması lazım. Teyzemizin elimizi tutması bizi o kadar güçlendirdi ki... Elimizi tutarak iletişime geçmesi bizi ayrıca motive etti."

AFAD İl Müdürü Uğur Minder de Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerinin, enkazlardan 15 kişiyi sağ çıkarmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan ekiplerin Kekeç'i enkazdan çıkartmak için yaptıkları çalışmalar ve çıkartma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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