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Gündem, Asrın felaketi

Kaş’ın kardeş şehri Meis’ten depremzedelere yardım eli

Türkiye’de yaşanan ve "Asrın afeti" olarak nitelendirilen depremin ardından Antalya’nın Kaş ilçesinin karşısında yer alan Yunanistan'a bağlı Meis Adası halkı, yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterdi.

Talip Demirci   | 11.02.2023
Kaş’ın kardeş şehri Meis’ten depremzedelere yardım eli

Antalya

Kaş ilçesinin tam karşısında bulunan kardeş şehir Meis Adası’ndan depremzedelere yardım eli uzandı. Ada halkı, deprem bölgesine insani yardım malzemeleri gönderdi.

Adadan ilçeye gemiyle getirilen malzemeler, düzenlenen kampanya çerçevesinde belirlenen noktaya bırakıldı. İstiflenen yardımlar bölgeye gönderildi.

Yardım paketlerinin üzerinde Türkçe yazılmış, "Sevgili komşularımız. Sizin evlerinizle birlikte bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa… Meis Adası halkı-Kastellerizo" notu dikkati çekti.

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