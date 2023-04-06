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Gündem, Asrın felaketi

KARDEMİR işçilerinden deprem bölgesine 18 milyon lira yardım

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri, düzenledikleri kampanya ile topladıkları 18 milyon TL nakdi yardımı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderdi.

Ahmet Özler  | 06.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
KARDEMİR işçilerinden deprem bölgesine 18 milyon lira yardım

Karabük

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR çalışanlarının şubat ayı maaşlarından yapılan kesintiler ve geleneksel olarak dağıtılan ramazan kumanya bedelleri birleştirilerek deprem bölgesine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli birçok ilimizi kapsayan yaklaşık 15 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremler için ülke genelinde yürütülmekte olan dayanışma seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Depremin ilk günlerinden itibaren şirket olarak yardımlarını gerçekleştiren KARDEMİR’de bu sefer çalışanlar, taşın altına elini koydu. KARDEMİR çalışanlarının yoğun talepleri doğrultusunda başlatılan yardım kampanyasının ardından AFAD'a 18 milyon TL nakdi yardım yapıldı ve deprem bölgesine gönderildi."

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