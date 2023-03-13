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Gündem, Asrın felaketi

Karayollarının "turuncu kamyonları" Hatay'da enkaz kaldırmak için 20 bin sefer düzenledi

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.

Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Karayollarının "turuncu kamyonları" Hatay'da enkaz kaldırmak için 20 bin sefer düzenledi Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Başta merkez Antakya ilçesi olmak üzere kent genelinde depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Karayolları ekipleri de Türkiye'nin dört bir yanından gelen personel ve ekipmanlarla Antakya'daki enkazı kaldırıyor. Karayollarına ait kamyonlarla, şimdiye kadar şehir merkezinden moloz döküm sahasına 20 bin sefer gerçekleştirildi.

Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, AA muhabirine, depremin ilk saatlerinden itibaren sahada olduklarını söyledi.

Hatay'da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdiklerini anlatan Fidan, "Şu ana kadar kamyonlarımız yaklaşık 20 bin sefer enkaz kaldırma çalışmasında bulundu. Toplamda 500 bin tona yakın enkazı taşıdık, taşımaya da devam ediyoruz." dedi.

Fidan, bölgede deprem nedeniyle zarar gören yollardaki bakım ve onarım çalışmalarını da tamamladıklarını vurguladı.

Herhangi bir kapalı yolun bulunmadığını aktaran Fidan, şöyle konuştu:

"Önemli akslarımızda da herhangi bir problem yok. Yaklaşık 200 makine ekipmanı ve 400'e yakın personelimizle sahadayız. Karayolları olarak 350 civarında binanın enkazını tamamladık. Önümüzdeki günlerde 150 civarında daha enkaz kaldırmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız son hız devam ediyor. Karayolları olarak Hatay'ın bir an önce normale dönmesi için sahadayız. Elimizden geleni yapmak için buradayız. Burası bitmeden de Hatay'dan ayrılmayacağız."

Mehmet Fidan, bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına Karayolları ekiplerinin yanı sıra birlikte çalıştıkları yüklenici firmaların da ekipman ve personel desteği sağladığına işaret etti.

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