Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinden deprem bölgesi için 1 milyon lira bağış
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Türkiye'ye 1 milyon lira bağışta bulundu.
TBMM
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrası çeşitli ülkelerin ayni ve nakdi yardımları sürüyor.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bir mektup gönderdi.
Şentop'un nezdinde Türk halkına taziye dileklerinde bulunan Hajiyev, yaşanan deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla KEİPA olarak Türkiye'ye 1 milyon lira destekte bulunduklarını iletti.
Hajiyev, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Acımızın tarifsiz olduğu bu kara günlerde, bu büyük felaketin getirdiği tüm olumsuzlukların birlik ve beraberlik ruhuyla üstesinden gelineceğine olan tüm inancımızı vurgulamak isterim. Son yüzyılın en büyük depremleri arasında kayda geçen bu felaket neticesinde hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabırlar dileğimizi ve yaralılar için acil şifalar temennimizi yineliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.