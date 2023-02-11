Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,526.00
BTC/USDT
21,731.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Karadağ, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına desteğini sürdürüyor

Karadağ, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına desteğini sürdürmeye devam ediyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 11.02.2023
Karadağ, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına desteğini sürdürüyor

Ankara

Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Karadağ'ın Niksic kentinden 11, başkent Podgoritsa'dan 19 kişi olmak üzere, 30 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıktı.

8 Şubat'ta Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan, bir kadın ve bir çocuğu enkazdan sağ çıkaran ilk ekip (28 kişilik), bugün Karadağ'a geri dönecek. Bunun yanı sıra Karadağ hükümeti, 13 kişilik sağlık ekibini deprem bölgelerine göndermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Karadağlı bir aile de depremzedelere destek olmak ve Türkiye'ye gönderilmek üzere Karadağ ve Almanya Kızılhaçlarına 50 biner avro bağışta bulundu.

Öte yandan Podgoritsa'da Milenyum Köprüsü, Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzalarken "Binlerce insanın yaşamını yitirdiği Türkiye'deki depremleri büyük bir üzüntüyle karşıladım. Türk halkına başsağlığı diliyorum. Karadağ, her zaman dost Türkiye'nin yanında." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 yaralıyı Ankara'ya götürdü
İçişleri Bakanı Soylu: Depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru görev yapıyor
10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi
KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı
Bakırköy'de arızalanan İETT otobüsü trafiği aksattı

Benzer haberler

BM, depremlerin son yüzyılda bölgede yaşanan en kötü olay olduğunu duyurdu

BM, depremlerin son yüzyılda bölgede yaşanan en kötü olay olduğunu duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 yaralıyı Ankara'ya götürdü

İçişleri Bakanı Soylu: Depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru görev yapıyor

İçişleri Bakanı Soylu: Depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru görev yapıyor
10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi

10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi
KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı

KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet