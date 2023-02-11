Karadağ, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına desteğini sürdürüyor
Karadağ, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına desteğini sürdürmeye devam ediyor.
Ankara
Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Karadağ'ın Niksic kentinden 11, başkent Podgoritsa'dan 19 kişi olmak üzere, 30 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'a gitmek için yola çıktı.
8 Şubat'ta Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan, bir kadın ve bir çocuğu enkazdan sağ çıkaran ilk ekip (28 kişilik), bugün Karadağ'a geri dönecek. Bunun yanı sıra Karadağ hükümeti, 13 kişilik sağlık ekibini deprem bölgelerine göndermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Karadağlı bir aile de depremzedelere destek olmak ve Türkiye'ye gönderilmek üzere Karadağ ve Almanya Kızılhaçlarına 50 biner avro bağışta bulundu.
Öte yandan Podgoritsa'da Milenyum Köprüsü, Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzalarken "Binlerce insanın yaşamını yitirdiği Türkiye'deki depremleri büyük bir üzüntüyle karşıladım. Türk halkına başsağlığı diliyorum. Karadağ, her zaman dost Türkiye'nin yanında." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.