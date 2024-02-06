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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Osmaniye’de vatandaşlar, Asri Mezarlığını ziyaret ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Kamu Denetçiliği Kurumuna deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi

Deprem bölgesinde yaşayanlar ve depremzede kamu personelleri yoğunlukla atama ve nakil değişikliği, cezaevi nakli, sosyal destek ve hasar tespitine ilişkin taleplerde bulundu.

Gazi Nogay  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Kamu Denetçiliği Kurumuna deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi

TBMM

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), geçen yıl deprem bölgesindeki illerden 2 bin 45 başvuru yapıldı.

AA muhabirinin, KDK'nin yıllık raporundan derlediği bilgilere göre, 6 Şubat 2023'teki "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar ve depremzedeler ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat etti.

Deprem bölgesinden ve depremzedeler tarafından toplam 2 bin 45 başvuru yapılırken, en fazla başvuru "kamu personeli rejimi" alanında oldu. Bu alanda gönderilen 459 dilekçe, başvuruların yüzde 22'sini oluşturdu.

KDK'ye, "adalet, milli savunma, güvenlik" alanlarında 315; "ekonomi, maliye ve vergi" alanlarında 264; "eğitim, öğretim, gençlik ve spor" alanlarında ise 224 başvuru geldi.

"Kamu personel rejimi" başlığı altında yapılan başvurular çoğunlukla depremzede personelin atama ve nakil değişikliğine ilişkin taleplerini içerirken, cezaevi nakil talepleri, afetzede sosyal destek talepleri, hasar tespitine ilişkin yeniden inceleme veya mevcut inceleme sonucundaki ödemelere dair itirazlar, eğitim kurumları harç ve ücretlere ilişkin talepler, başka illerdeki eğitim kurumlarına geçişler, yurt ücretlerinin iptali ve iadesi, diploma ve staj gibi hususlara ilişkin talepler başı çekti.

Deprem bölgesinden veya depremzedelerce gelen başvurulara öncelik veren KDK, büyük bir titizlik ve hassasiyetle başvuruların sonuçlandırılması için çaba gösterdi.

KDK, başvuruların çoğunluğunda dostane yollarla çözüme kavuşturulma yoluna giderek, 2 bin 45 başvurunun tamamını sonuçlandırdı.

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