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Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedelere ziyarette bulundu.

Beyza Binnur Dönmez   | 18.02.2023
Kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Hatay

Dr. Mehmet Öz ile kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a geldi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden ikili, tedavilerine devam edilen hastalar ve depremden yaralı kurtulanlarla görüştü.

Hasta ve yaralı yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı.

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