Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin 14. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş
AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları, enkaz altında kalan kişilerin yakınları da takip ediyor.
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Kentte arama kurtarma çalışmaları 10 yerde devam ediyor
Gece de devam eden çalışmaların kentteki 10 farklı noktada sürdürüldüğü belirtiliyor.
Enkaz kaldırma çalışmalarında ise kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve çeşitli firmalara ait iş makineleri ve operatörler görev alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.