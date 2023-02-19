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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin 14. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ali Kemal Akan   | 19.02.2023
Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş

AFAD ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları, enkaz altında kalan kişilerin yakınları da takip ediyor.

Gece de devam eden çalışmaların kentteki 10 farklı noktada sürdürüldüğü belirtiliyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında ise kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve çeşitli firmalara ait iş makineleri ve operatörler görev alıyor.

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