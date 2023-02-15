Kahramanmaraş'taki deprem anı güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kahramanmaraş
Kent merkezinde bulunan Ahır Dağı eteklerinde yer alan güvenlik kamerasında, deprem anındaki sarsıntı görülüyor.
Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi de kayıtlarda yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.