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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor. P Deprem anı Adıyaman'da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'taki deprem anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş merkezli deprem, kentin hakim noktasındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzzet Mazı   | 15.02.2023
Kahramanmaraş'taki deprem anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş

Kent merkezinde bulunan Ahır Dağı eteklerinde yer alan güvenlik kamerasında, deprem anındaki sarsıntı görülüyor.

Sarsıntının ardından gökyüzünün görüntüsü ve ardından kentin ışıklarının sönmesi de kayıtlarda yer alıyor.

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