Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depreme bir otomobil, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken yakalandı.
Otomobilin depreme yakalanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, depremin etkisiyle yoldaki sarsıntı ve otomobilin sallanması yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.