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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ömer Faruk Salman   | 04.03.2023
Kahramanmaraş'ta otomobilin depreme yakalanma anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depreme bir otomobil, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken yakalandı.

Otomobilin depreme yakalanma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, depremin etkisiyle yoldaki sarsıntı ve otomobilin sallanması yer aldı.

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