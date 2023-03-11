Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara oyuncak dağıttı
Mehmetçik, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, afetzede çocuklara oyuncak hediye etti.
Kahramanmaraş
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kenti ziyaret etti.
Çetin ile sanatçı Yavuz Bingöl, çocuklarla etkinlik alanında bir süre çizgi film izledi.
Çetin ve Bingöl, daha sonra Mehmetçik ile çocuklara oyuncak verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.