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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara oyuncak dağıttı

Mehmetçik, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, afetzede çocuklara oyuncak hediye etti.

Özgün Tiran, Cihan Demirci  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Kahramanmaraş'ta Mehmetçik depremzede çocuklara oyuncak dağıttı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kahramanmaraş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Çetin ile sanatçı Yavuz Bingöl, çocuklarla etkinlik alanında bir süre çizgi film izledi.

Çetin ve Bingöl, daha sonra Mehmetçik ile çocuklara oyuncak verdi.

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