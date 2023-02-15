Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Metin Doruklu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
Depremin hemen ardından kente gelen ve o tarihten bu yana bölgede görev yapan Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Doruklu, enkazda yürütülen çalışmaların ardından dinlenmek için geldiği derneğin koordinasyon merkezinde kalp krizi geçirdi.
Doruklu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.