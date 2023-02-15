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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Metin Doruklu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İzzet Mazı   | 15.02.2023
Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü

Kahramanmaraş

Depremin hemen ardından kente gelen ve o tarihten bu yana bölgede görev yapan Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Doruklu, enkazda yürütülen çalışmaların ardından dinlenmek için geldiği derneğin koordinasyon merkezinde kalp krizi geçirdi.

Doruklu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gönderildi.

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