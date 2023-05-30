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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıların güvenliği bekçilere emanet

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yıkılan işletme ve dükkanların yerine kurulan konteyner çarşıların güvenliğini çarşı ve mahalle bekçileri sağlıyor.

Tunahan Akgün, Gökhan Çalı  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıların güvenliği bekçilere emanet Fotoğraf: Tunahan Akgün / AA

Kahramanmaraş

Depremin ilk anından itibaren sahada olan bekçiler, çok sayıda kişinin enkazdan kurtarılmasına yardım etti. 17 ilden gelen destek personelleriyle Kahramanmaraş'ta görev yapan 750 bekçi, depremin ardından yıkılan yerlere yerleştirilen konteyner çarşılarda kendilerine emanet edilen bölgeleri en iyi şekilde korumaya çalışıyor.

Sorumluluk alanlarındaki depremzede esnaf ve vatandaşlarla sıkı iletişim içinde olan bekçiler, gece vaktinde meydana gelmesi muhtemel birçok olayın önlenmesinde de aktif rol alıyor.

Silah taşıma, kimlik sorgulama ve gözaltına alma yetkisi bulunan bekçiler, gece işlenebilecek suçlara karşı sokak sokak gezerek görevlerini yerine getiriyor.

Görevli oldukları çadır kentlerde de çocukların sevgisiyle karşılanan bekçiler, depremzede esnaf ve vatandaşlara da birçok konuda yardımcı oluyor.

Depremzede esnaf devriyelerden memnun

Demokrasi Meydanı'ndaki konteyner çarşıda cep telefonu dükkanı bulunan Oğuzhan Yılan, 6 Şubat'taki depremde dükkanının zarar gördüğünü anlattı.

İş yerlerinin güvenliği için çalışan bekçilere teşekkür eden Yılan, "Sağ olsunlar dükkanlarımızı kontrol ediyorlar. Allah razı olsun onlardan. Güzel bir asayiş sağlıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz dükkanlarımızı onlara emanet ediyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin." dedi.

Konteynerde terzilik yapan Mehmet Eroğlu da yaklaşık 2 aydır AFAD tarafından kurulan konteynerde vatandaşlara hizmet verdiğini dile getirdi.

Akşam iş yerini kapattıktan sonra iş yerinin polis ve bekçilere emanet olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Akşam biz evimize gittiğimizde polis ve bekçi arkadaşlar çok sık olarak buraya geliyorlar. Burada sık devriye attıklarından dolayı memnunuz." diye konuştu.

Konteynerde dondurmacılık yapan Resul Ardıç ise bekçilerin sabaha kadar çarşıda devriye attığını belirterek, "Dükkanımızı gece 12.00'de kapatıyoruz. Önce Allah'a sonra bekçilerimize güvenip evimize gidip istirahat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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