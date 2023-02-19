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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta komandoların kurduğu çadır kent, 3200 depremzedeyi ağırlıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta Sakarya 7'nci Komando Tugay Komutanlığınca kurulan çadır kentte, depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Gazi Nogay   | 19.02.2023
Kahramanmaraş'ta komandoların kurduğu çadır kent, 3200 depremzedeyi ağırlıyor Fotoğraf: Fatih Kurt - AA

Kahramanmaraş

Sakarya 7'nci Komando Tugay Komutanlığınca Onikişubat ilçesindeki Vali Saim Çotur Stadı'ndaki dört sahada çadır kent oluşturuldu.

AFAD ve Kızılay'dan temin edilen 510 çadır, komandolar tarafından kısa sürede hazır hale getirilerek, vatandaşların hizmetine sunuldu. İçerisinde market, sahra hastanesi, giyim mağazası, mescit ile kütüphane bulunan çadır kentte şu anda 3 bin 200 depremzede barınıyor.

Her türlü koşulda kullanılan ve askerin yemek ihtiyacını karşılamak için mutfak kuran Mehmetçik, depremzedeler için günde 2 öğün sıcak yemek çıkarıyor.

Çadır kente gelen yardım malzemelerinin nizami bir şekilde dağıtılmasını da koordine eden komandolar, depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılıyor.

Çadır kentin güvenliğini de sağlayan askerler ayrıca çocuk ve gençlerle de yakından ilgileniyor. Çadır kent içerisindeki parkta oynayan çocuklarla vakit geçiren, voleybol oynayan komandolar, çocukların çeşitli etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaşmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

"Askerimiz, polisimiz herkes elinden geleni yapıyor"

Çadır kentin sakinlerinden 53 yaşındaki Elif Eğceoğlu, AA muhabirine, depremlerde evinin hasar gördüğü için kızıyla birlikte 10 gündür çadırda kaldığını söyledi.

Deprem sırasında kıyametin koptuğunu sandıklarını ifade eden Eğceoğlu, "Anlatılamayacak bir şey. Gerçekten çok kötü bir şeydi. Korku, acı, her şey var. 'Artık bitti' demiştik ama Rabbi'me şükürler olsun yaşıyoruz. Allah'ım herkese yardımcı olsun. Kısa sürede de toparlanırız, kalkarız inşallah." dedi.

Çadır kentteki tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve hiçbir eksiklerinin olmadığını anlatan Eğceoğlu, "Askerimiz, polisimiz herkes elinden geleni yapıyor. Allah askerlerimizden razı olsun. Teşekkürümüz bile yetmez onlara. Onların sayesinde burada güvenli bir şekilde kalıyoruz. Vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devletimizden de askerimizden de Allah razı olsun"

Ailesiyle çadırda kalan 35 yaşındaki Ahmet Kalaycı ise depremde akrabalarını yitirdiğini dile getirdi.

Çadırda barındıklarını kaydeden Kalaycı, "Devletimizden de askerimizden de Allah razı olsun. Çok güzel yardımlar yapılıyor, ilgileniyorlar. Her türlü sıkıntıları gidermeye çalışıyorlar. Askerimiz her daim Türk milletinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. İlk andan itibaren bizimleydiler. Allah yokluklarını vermesin." diye konuştu.

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