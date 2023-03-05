Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,569.70
BTC/USDT
22,379.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı camiler ramazanda ibadete açık olacak

Kahramanmaraş'ta yaklaşan ramazanda vatandaşların daha iyi koşullarda ibadet edebilmeleri için çalışmalar sürüyor.

Yavuz Emrah Sever   | 05.03.2023
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı camiler ramazanda ibadete açık olacak

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş genelindeki 260 camiden 25'inin yıkıldığı belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince camilerde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Kahramanmaraş İl Müftülüğü yetkilileri de yaklaşan ramazanda vatandaşların ibadetlerini güvenle ve daha iyi imkanlarda yapabilmeleri için çalışma yürütüyor.

İl ve ilçe müftülükleri, ramazanda ibadet edilebilecek ortamı oluşturmak için 17 çadır kentin yanı sıra konteyner kentlere de görevlendirme yaptı.

Müftülük, ağır hasarlı veya yıkılan camilerin yerine vatandaşların ibadetlerini yapabilmesi için çadır mescitler oluşturacak.

Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir, AA muhabirine, yaşanan iki büyük depremden dolayı kentteki çoğu camide hasar meydana geldiğini söyledi.

Kent genelindeki camilerin incelendiğini belirten Demir, "Az hasarlı veya hasarsız bütün camilerimiz, inşallah ramazan ayı boyunca ve sonrasında din hizmetlerine açık olacak. Buralarda teravihlerimizi, namazlarımızı kılabileceğiz ancak ağır hasarlı veyahut yıkılmış, minaresi yahut camisinin bir bölümü tehlike arz eden camilerden uzak duracağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerimiz bu camilerin yıkılması veya gerekli tedbirlerin alınması için çalışıyor." dedi.

İlçe müftülükleri tarafından özellikle teravih için namaz kılınabilecek çadır alanlarının tespit edilmesine ilişkin çalışma yapıldığını anlatan Demir, "Ağır hasarlı camilerin civarında bu çadırlar planlandı. İnşallah ivedi şekilde kurulmaya çalışılacak. Din hizmetlerimizi burada devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde hasar alan, çok sayıda kültür varlığı bulunan camiler olduğunu dile getiren Demir, "Ne yazık ki bunların çoğu yıkılmış durumda. İlçe müftülüklerimizin tespit etmiş olduğu az hasarlı ve hasarsız olan camilerimizde ramazan ayı ibadetlerimizi, din hizmetlerimizi görevlilerimizle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Demir, 17 çadır kentte mescit bulunduğuna işaret ederek, "Ayrıca Karacasu mevkisinde konteyner kent mevcut. Buralarda da mescitlerimiz var. Görevlendirmelerimiz yapıldı. Din hizmetlerimiz herhangi bir aksaklığa meydan vermeden devam edecektir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi
Bakan Kurum Doğanşehir'de 349 kalıcı afet konutunun inşasına ilişkin bilgi verdi
Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin 12 belediyesi, afetzedeler için seferber oldu
Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler için seferber oldu
Kahramanmaraş'ta hasarsız ve az hasarlı camiler ramazanda ibadete açık olacak

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi

Şanlıurfalı itfaiyeciler enkazdan kurtardıkları iki kardeşle buluştu

Depremde vatandaşlara sığınak olan halı sahada çocuklara psikososyal destek veriliyor

Bakan Kurum Doğanşehir'de 349 kalıcı afet konutunun inşasına ilişkin bilgi verdi

Bakan Kurum Doğanşehir'de 349 kalıcı afet konutunun inşasına ilişkin bilgi verdi

Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler için seferber oldu

Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler için seferber oldu
Deprem bölgesinde ekonomi TOBB'un 5 projesiyle canlandırılacak

Deprem bölgesinde ekonomi TOBB'un 5 projesiyle canlandırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet