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Dünya, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycanlı askeri sağlık personeli Bakü'ye döndü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte görevlendirilen Azerbaycanlı 20 askeri sağlık personeli Bakü'ye döndü.

Ruslan Rehimov   | 28.02.2023
Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycanlı askeri sağlık personeli Bakü'ye döndü

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta Mehmetçik tarafından kurulan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Seyyar Sahra Hastanesi'nde görev alan 12 askeri hekim ve 8 hemşirenin Azerbaycan'a döndüğü bildirildi.

Azerbaycanlı askeri sağlık personelinin görev süresince 81 ameliyat yaptığı, 517 hastayı tedavi ettiği belirtildi.

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