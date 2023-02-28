Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycanlı askeri sağlık personeli Bakü'ye döndü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte görevlendirilen Azerbaycanlı 20 askeri sağlık personeli Bakü'ye döndü.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta Mehmetçik tarafından kurulan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Seyyar Sahra Hastanesi'nde görev alan 12 askeri hekim ve 8 hemşirenin Azerbaycan'a döndüğü bildirildi.
Azerbaycanlı askeri sağlık personelinin görev süresince 81 ameliyat yaptığı, 517 hastayı tedavi ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.