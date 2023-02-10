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Adıyaman’da Göçer Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, Malatya Özalper mahallesi Hayat Sitesi enkazında Muzaffer Öğüt için kurtarma çalışması yapılıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 66 yaşındaki Murat Vural, 103 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkazdan depremin 101. saatinde 28 yaşındaki üniversite öğrencisi kurtarıldı

"Asrın felaketi" olan nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 101 saat sonra 28 yaşındaki üniversite öğrencisi sağ çıkarıldı.

Okan Coşkun, Efsun Erbalaban Yılmaz   | 10.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkazdan depremin 101. saatinde 28 yaşındaki üniversite öğrencisi kurtarıldı

Kahramanmaraş

Depremin ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet yürüten Konya Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, Reşit Gümüşer İlkokulu yanındaki bir apartmanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, yaklaşık 9 saatlik çalışma sonucu, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zişan Kaya'yı (28) 101'inci saatte kurtardı.

Enkazdan çıkarılan Zişan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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