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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Gazi Nogay   | 22.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesindeki Trabzon ve Hükümet caddelerinde, arama kurtarma çalışması tamamlanan yıkık binaların enkazı, iş makinelerince kamyonlara yüklenerek moloz ve hafriyat döküm sahalarına boşaltılıyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, arama kurtarma çalışmaları sona eren enkazlardan numune alınması için oluşturulan ekipler, karot ve demir örnekleri topluyor.

Evleri hasar gören kişiler, eşyalarını çıkarmaya devam ederken bazı depremzedeler de yıkılan evlerinin enkazında eşyalarını arıyor.

Çalışmalar nedeniyle iki cadde saat 18.30'a kadar araç trafiğine kapatıldı.

Bölgede polis ve jandarma ekipleri de olumsuzluklara karşı görev yapıyor.

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