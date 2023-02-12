Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi 140 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki bir enkazdan, depremden 140 saat sonra bir erkek yaralı kurtarıldı.
Kahramanmaraş
Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 11 katlı Gözde Sitesi'nin 3. katında yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Mohammed Habip'ten ses alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından ekipler, enkaz altında kalan Habip'e yaralı olarak ulaştı.
Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 140 saat sonra kurtarıldı https://t.co/kKHskNq44t pic.twitter.com/vo3UYblGtW— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023
Kepçe kovasına bağlanarak enkazdan aşağı indirilen Habip, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kendisine ulaşıldığı sırada Yasin-i Şerif okuduğu belirtilen Habip'in su istediği kurtarma ekibine "İnsanlar beni görsün Allah'ın büyüklüğünden ibret alsın." dediği duyuldu.
Depremzedenin enkazdan çıkarılışı sırasında tekbir getirmesi üzerine kurtarma ekipleri ve alanda bulunanlar da tekbir getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.