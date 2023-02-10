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AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresinde çadırlar kuruldu
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 108 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 108 saat sonra bir kişi, enkazdan yaralı çıkarıldı.

Fırat Özdemir, Ali Korkmaz   | 10.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 108 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Kahramanmaraş

Azerbaycan Bulvarı'ndaki 4 katlı Safa Apartmanı enkazında çalışma yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Bursa AKUB ekipleri, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Suriye uyruklu Necip Nanua (31) olduğu anlaşılan bu kişi, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla enkazdan yaralı kurtarıldı.

Depremin ardından geçen 108 saat sonra enkazdan çıkartılan Nanua'nın yanında bulunan 1 yaşındaki çocuğu ise kurtarılamadı.

Necip Nanuna, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı aileden toplam 7 kişinin enkazda hayatını kaybettiği öğrenildi.

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