Dolar
18.85
Euro
20.12
Altın
1,837.02
ETH/USDT
1,577.70
BTC/USDT
22,751.00
BIST 100
4,950.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kedi depremin 10. gününde kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından depremin 10. gününde kurtarılan kedi, tedavi altına alındı.

İzzet Mazı, Efsun Erbalaban Yılmaz   | 15.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kedi depremin 10. gününde kurtarıldı

Kahramanmaraş

Merkez Onikişubat ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı Seda Apartmanı'nın yıkıntılarında jandarma ekiplerinin termal kamerayla yaptığı taramada, enkaz altında "canlı" olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Çorum Köseoğlu Madencilik Arama Kurtarma ekipleri, apartmanda arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Yıkılan apartmanın birinci katında olduğu tespit edilen kedi, madencilerin çalışmaları sonucu depremin 10. gününde enkazdan sağ kurtarıldı.

Veterineri telefonla arayarak yapılması gerekenler hakkında bilgi alan madenciler, kediye küçük bir kapta su verdi.

Madencilerin ilgilenip susuzluğunu giderdiği kedi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Hatay'da depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla enkazdan çıkarılan anne "Hangi gündeyiz?" diye sormuş
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yabancı kayıpları
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

Benzer haberler

Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay'da depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla enkazdan çıkarılan anne "Hangi gündeyiz?" diye sormuş

Ürdün, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 2 uçakla yardım gönderdi

Türkiye Bankalar Birliğinden 5 il ve 2 ilçedeki depremzedelerin borçları 6 ay faizsiz ötelensin tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliğinden 5 il ve 2 ilçedeki depremzedelerin borçları 6 ay faizsiz ötelensin tavsiyesi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yabancı kayıpları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yabancı kayıpları
BAE Devlet Başkanı'ndan deprem nedeniyle Suriye'ye 50 milyon dolar ek yardım talimatı

BAE Devlet Başkanı'ndan deprem nedeniyle Suriye'ye 50 milyon dolar ek yardım talimatı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet