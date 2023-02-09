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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç depremden 88 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkazdan 88 saat sonra 20 yaşındaki genç sağ çıkarıldı.

Halil Şahin, İzzet Mazı   | 09.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan genç depremden 88 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan Birgül Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasını sürdüren İHH Ankara ekibi, enkaz altındaki bir kişiyle temas kurulması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucunda 20 yaşındaki Derman Nedirli, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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