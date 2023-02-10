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Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk ve annesi 102 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalan çocuk ve annesi, madenciler tarafından 102 saat sonra kurtarıldı.

Muhittin Sandıkçı   | 10.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan çocuk ve annesi 102 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Rize'den bölgeye giden Çayeli Bakır İşletmeleri maden kurtarma timi, Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi'ndeki bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Madenciler, UMKE ekiplerinin de desteğiyle anne Canan ve kızı Melike'yi, depremden 102 saat sonra bulunduğu yerden çıkarttı.

Enkazdan çıkarılan kadın ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin anne kızı zinde tutup kurtarmak için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.

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