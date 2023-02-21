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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzedelerin yaşam alanları dezenfekte ediliyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından kurulan çadırlar ve afetzedelerin yoğun bulunduğu yaşam alanlarını dezenfekte etme çalışmaları sürüyor.

Emre Ayvaz, Ömer Ürer   | 21.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremzedelerin yaşam alanları dezenfekte ediliyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü, kent genelinde salgın hastalıklarla mücadele kapsamında 40 araç ve 110 personelle çalışma yürütüyor.

Kentin çeşitli noktalarında kurulan çadır ve konteyner ile depremzedelerin yoğun bulunduğu resmi kurumlar, kapalı spor salonları, terminaller, yemek dağıtım alanları, tuvaletler ve enkaz alanlarını düzenli aralıklarla dezenfekte eden ekipler, haşereyle mücadele için de belli noktalarda ilaçlama faaliyeti yürütüyor.

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