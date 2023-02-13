Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 2 depremden birinin merkez üssü olan Elbistan'da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Kahramanmaraş
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden hasar gören Elbistan'da çalışmalar devam ediyor.
İlçede AFAD'ın koordinesinde yardım faaliyetleri sürüyor.
Çadır kurulumlarının sürdüğü ilçede bazı gönüllüler de hayırseverler tarafından gönderilen kıyafetleri depremzedelere dağıtıyor. Gönüllüler, yakından ilgilendikleri çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için çabalıyor.
İlçe genelinde sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.