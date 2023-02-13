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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 2 depremden birinin merkez üssü olan Elbistan'da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Ayhan İşcen   | 13.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardımlar sürüyor Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden hasar gören Elbistan'da çalışmalar devam ediyor.

İlçede AFAD'ın koordinesinde yardım faaliyetleri sürüyor.

Çadır kurulumlarının sürdüğü ilçede ​​​​​​​bazı gönüllüler de hayırseverler tarafından gönderilen kıyafetleri depremzedelere dağıtıyor. Gönüllüler, yakından ilgilendikleri çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için çabalıyor.

İlçe genelinde sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

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