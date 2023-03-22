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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar koroyla 23 Nisan'a hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından aileleriyle çadır kentlerde kalan 30'a yakın çocuğun katılımıyla oluşturulan koro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlanıyor.

Bilal Kahyaoğlu, Mustafa Çavuş  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar koroyla 23 Nisan'a hazırlanıyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kahramanmaraş

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Vali Saim Çotur Stadı'nda kurulan çadır kentteki Yavuz Bingöl Etkinlik Çadırı'nda çocuklardan 23 Nisan korosu oluşturuldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Aykut Arslan, yaşları 8 ila 14 arasında değişen çocuklarından oluşan grup ve çalışmalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir deprem felaketinin yaşandığını söyledi.

Deprem nedeniyle üzüntülü olduğunu anlatan Arslan, "Bizim en iyi yaptığımız şey müzik ve sanat. Bunun için Kahramanmaraş merkezde bir çadır girişimimiz oldu. Yavuz Bingöl Sanat Merkezi adı altında burada bu faaliyet sürdürüyoruz. Depremzede vatandaşlarımıza ve çocuklara yönelik etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Çocuklardan oluşan Türk Halk Müziği Korosu oluşturmak için çalıştığını belirten Arslan, "Koroya 25-30 çocuk eşlik ediyor. Hedefimiz 23 Nisan'da burada güzel mini bir konser vermek." ifadelerini kullandı.

Çocuklar kendini daha iyi hissediyor

Korodaki çocuklardan Hatice Sude Kazıcı ise 23 Nisan için türküler söylediklerini belirterek, "Evimizde bir şey yok ama korktuğumuz için burada kalıyoruz. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Korada kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Çocuklardan Yaren Hatun Köksöke de koroda kendini iyi hissettiğini kaydederek, "Depremi unutmak için söylüyorum. Çok zor zamanlar yaşadım. Şarkı söylerken huzurlu ve mutlu hissediyorum." dedi.

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