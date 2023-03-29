Dolar
19.14
Euro
20.76
Altın
1,963.75
ETH/USDT
1,806.00
BTC/USDT
28,361.00
BIST 100
4,803.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar mezarlıklara da zarar verdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde dağdan kopan kaya parçaları, Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ndeki mezarlıklara da zarar verdi.

Özgür Alantor, Muhammed Kaygın  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar mezarlıklara da zarar verdi Fotoğraf: Muhammed Kaygın / AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ev ve iş yerlerinin yanı sıra mezarlıklarda da tahribat oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi Muhtarı Ramazan Levent, AA muhabirine, çok büyük bir deprem yaşadıklarını söyledi.

Deprem nedeniyle Toros Dağları'nın bitiş bölümünde kurulu köylerinde büyük zarar meydana geldiğini ifade eden Levent, "Deprem vurunca hepimiz ne olduğunu anlayamadık. Sarsıntı çok büyüktü. Evin içerisindeydim. Annemi çıkarmak için kucakladım ama deprem iki sefer beni yere vurdu. Evin bir metre havaya kalkıp tekrar indiğini gördüm. Hepimiz için çok zordu. Hala araç geçiyor, takırtı oluyor, deprem oluyor sanıyoruz. Bu psikoloji ile yaşıyoruz." diye konuştu.

Levent, köy mezarlığının dağların alt kısmında bulunduğunu ifade ederek, "Dağdan gelen devasa kayalar mezarlarımıza zarar verdi. Mezarlığımız yerle bir oldu. Mezarlığımızın yarıdan fazlası zarar gördü. Çok büyük bir depremdi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İş insanı Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 42'ye yükseldi
Doğanşehir'de konteyner kent kurma çalışmaları sürüyor
Hatay'da depremzedelerin konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor
Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar mezarlıklara da zarar verdi

Benzer haberler

Depremi Yayladağı'nda yaşayanlar, ilçeye sığınan afetzedeler için gönüllü oldu

Depremi Yayladağı'nda yaşayanlar, ilçeye sığınan afetzedeler için gönüllü oldu

Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 42'ye yükseldi

Doğanşehir'de konteyner kent kurma çalışmaları sürüyor

Hatay'da depremzedelerin konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor

Hatay'da depremzedelerin konteynerlere yerleşme süreci devam ediyor
Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar mezarlıklara da zarar verdi

Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar mezarlıklara da zarar verdi
Deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı veriliyor

Deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı veriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet