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Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş'ta Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nda bulunan Pınar Apartmanı'nın enkazından iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. -VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde iki kardeş enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı.

İzzet Mazı   | 14.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde iki kardeş enkaz altından çıkarıldı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç - AA

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.

Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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