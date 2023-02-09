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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremden 80 saat sonra genç kız sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altından 80 saat sonra çıkarılan geç kız, etrafına tebessüm etti.

Mustafa Yılmaz, Uğur Çiçek   | 09.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremden 80 saat sonra genç kız sağ kurtarıldı

Bursa

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kente gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Beşir Derneği Arama Kurtarma Ekibi, kent merkezinde bulunan Berk Apartmanının 5. katında oturan 16 yaşındaki Şehriban Naz Güldoğan'dan gelen ses üzerine çalışmalar bu enkazda yoğunlaştırıldı.

Sesin duyulduğu alana koridor açan ekipler depremden yaklaşık 80 saat sonra, Güldoğan'a ulaştı.

Sıkıştığı yerden sağ çıkarılan Şehriban Naz Güldoğan'ın arama kurtarma ekiplerince ambulansa taşındığı esnada etrafına gülümsediği anlar, çevredekileri de sevindirdi.

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