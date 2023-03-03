Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta, yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Ankara
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan, Trabzon, Hükümet ve Kuddusi Baba bulvarları ile Milli Egemenlik ve Şeyh Adil caddelerindeki hasar gören yapıların bulunduğu alanda moloz yığınları iş makineleriyle kaldırılıyor.
Bölgede arazöz ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle su sıkılarak yürütülen enkaz kaldırma işlemine, polis ve jandarma ekipleri de eşlik ediyor.
Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, kamyonlara yüklenen moloz yığınları belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.
Öte yandan bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.