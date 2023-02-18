Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,695.50
BTC/USDT
24,578.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanını ziyaretinde konuşuyor. Hatay'da depremin 296. saatinde biri Kanatlı Apartmanı'nın enkazından çıkarılan yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'e nasıl hayatta kaldığını anlattı.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta arama kurtarma tamamlanan binaların enkazının kaldırılması için iş makinesi şoförleri çalışmalarını sürdürüyor.

Okan Coşkun, Fırat Özdemir   | 18.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Fırat Özdemir - AA

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına yardım eden kamyon şoförleri ve iş makinesi operatörleri, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Enkazdan çıkan moloz yığınları, şehrin dışında belirlenen noktalara taşınıyor.

Kamyon şoförü Caner Karakuş, AA muhabirine, çalışmalara ilk günden itibaren devam ettiklerini söyledi. 

Yaraların sarılması için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını anlatan Karakuş, "Burada enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Buradan moloz çekiyoruz. Yaz aylarında yangınlarda çalışmıştık. Olağanüstü hallerde yardıma koşuyoruz. Milletimizin yanındayız. Günde 15-20 sefer yapıyorum." dedi.

Kamyon şoförü Yalçın Yağdıran da gece gündüz demeden enkazın kaldırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bir araç günde en az 20 sefer yapıyor. Gün boyunca 900 kamyon hafriyat çekiliyor. Konteyner kent için hafriyat çıkarıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Devletimizin yanındayız. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Deprem bölgesinde çalışmalara katılan öğretmenler yaşadıklarını hafızalarından silemiyor
İstanbul'dan 1400 portatif yatak ve bir palet hilti deprem bölgesine gönderildi
Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Bakan Akar Antakya'da Mehmetçiğin faaliyetlerini denetledi

Benzer haberler

Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 120 tutuklama

Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler için 6 bin kişilik barınma merkezi

Çek arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayraklarıyla karşılandı

Çek arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayraklarıyla karşılandı
3 ilde ev taşıma ücretlerine azami sınır koyuldu

3 ilde ev taşıma ücretlerine azami sınır koyuldu
"Kömür karası eller" enkazın karanlığında kalanları ışığa kavuşturdu

"Kömür karası eller" enkazın karanlığında kalanları ışığa kavuşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet