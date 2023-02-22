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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları onarılıyor

Kahramanmaraş'ta depremler nedeniyle çöken ve hasar gören şehirler arası kara yollarında onarım çalışması yürütülüyor.

Fırat Özdemir, Okan Coşkun   | 22.02.2023
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları onarılıyor Fotoğraf: Fırat Özdemir - AA

Kahramanmaraş

Depremlerde, Kahramanmaraş'ı Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'e bağlayan kara yollarının birçok noktasında hasar oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yolların onarılması ve hasarların giderilmesi amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Birçok noktada çalışmalarını sürdüren ekipler, ayrıkların oluşturduğu asfaltı doldurdu, çöken yolları ise onarmaya çalıştı.

Ekiplerin, yollardaki hasarları büyük oranda giderdiği belirtildi.

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Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören kara yolları onarılıyor

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