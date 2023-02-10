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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Elbistan'da yıkılan binanın enkazında kalan bir kadın 108 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

İlyas Gün   | 10.02.2023
Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun'dan bölgeye giden 12 kişilik Canik Belediyesi arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, yıkılan binanın enkazında bir kişinin yaşadığını tespit etti. Enkazda yeri tespit edilen Leyla adındaki kadın, 108 saat sonra bulunduğu yerden sağ çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.


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