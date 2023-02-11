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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta bir çocuk, depremden 133 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

İzzet Mazı   | 11.02.2023
Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yürüten Manisa İmbat Madencilik, Yozgat Şeker, AFAD, Antalya JAK ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekipleri yaptıkları dinlemede 3 kişi tespit etti.

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından ekipler, Nehir Naz Narlı'yı enkazdan çıkardı.

Nehir Naz Narlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Narlı'nın akrabaları ve kurtarma ekipleri sevinç yaşadı.

Ekipler enkazda çalışmalarını sürdürüyor.

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