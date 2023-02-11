Kahramanmaraş'ta bir çocuk depremden 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta bir çocuk, depremden 133 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Kahramanmaraş
Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yürüten Manisa İmbat Madencilik, Yozgat Şeker, AFAD, Antalya JAK ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekipleri yaptıkları dinlemede 3 kişi tespit etti.
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Nehir Naz Narlı, ekiplerin 3 saatlik yoğun çalışmalarının ardından 133 saat sonra kurtarıldı https://t.co/a6DDAt00Qt pic.twitter.com/u55GIiNxpT— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023
Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından ekipler, Nehir Naz Narlı'yı enkazdan çıkardı.
Nehir Naz Narlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Narlı'nın akrabaları ve kurtarma ekipleri sevinç yaşadı.
Ekipler enkazda çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.