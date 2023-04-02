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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte, ekipler yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışması yürütüyor.

​​​​​​​Onikişubat ilçesinde Ağcalı, Bin Evler, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, Çukurhisar, Ilıca, Yürükselim, Mimar Sinan ve Organ Gazi; Dulkadiroğlu ilçesinde ise Erkenez, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Karacasu Karaziyaret, Güzelyurt, Elmalar, Kuzucak, Doğu Kent ve Bulanık mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.

Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı Azerbaycan Caddesi'nin bir bölümünü güvenlik önlemi alarak araç ve yaya trafiğine kapattı.

İş makinelerince kamyonlara yüklenen molozlar, Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu bölgesinde enkaz döküm sahasına taşınıyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev ve iş yeri sahipleri de takip edebiliyor.

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