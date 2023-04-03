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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede sürecek

Kahramanmaraş Valiliği, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 10 mahallede süreceğini bildirdi.

Tunahan Akgün  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede sürecek

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalar Onikişubat ilçesinde Ağcalı, Çukurhisar, Ilıca, Yolyanı, Yusuflar, Orhangazi, Hacı Bayram Veli, Mimar Sinan ve Oruç Reis ile Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez Mahallesi'nde devam edecek.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 24'ü yarın yıkılacak.

İki ilçedeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına bina sakinleri istedikleri takdirde refakat edebilecek.

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