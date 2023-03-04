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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta "Avrupalı Türk Toplumu Geçici Barınma Yerleşkesi" açıldı

Ali Cevahir Aktürk   | 04.03.2023
Kahramanmaraş'ta "Avrupalı Türk Toplumu Geçici Barınma Yerleşkesi" açıldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın koordinasyonunda Avrupa Türk Toplumunun katkılarıyla kurulan 155 konteynerlik "Avrupalı Türk Toplumu Geçici Barınma Yerleşkesi" hizmete alındı.

Konteyner kentin açılışı, dualarla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sırakaya, "asrın felaketi"yle karşı karşıya kalındığını belirterek, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ilk gününden itibaren devletin tüm birimleriyle sahada vatandaşların yanında olduğunu ve yaraları sardığını söyledi.

Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine işaret eden Sırakaya, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren yaralarımızı sarma noktasında, hep beraber devlet ve millet kaynaşmasına şahitlik ettik. Sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşımız değil, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon insanımızın da bu süreç içerisinde ayni ve nakdi yardım yapabilmesi noktasında tüm gayretini seferber ettiğine şahit olduk." diye konuştu.

Sırakaya, Elbistan'da inşa edilen konteyner kentin, valiler ve AFAD'ın koordinasyonunda vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Konteyner kentin açılışına, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yöneticileri katıldı.

Öte yandan Elbistan'da oluşturulan konteyner kentin yanı sıra Akbayır Mahallesi'ne 50, Afşin ilçesine 50, Hatay Antakya'ya ise 100 konteyner kurularak vatandaşların hizmetine sunulacak.

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