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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

Samed Yaşa  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Samed Yaşa/AA

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı İstasyon Mahallesi'ndeki 5 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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