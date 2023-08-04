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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü.

Ömer Faruk Salman  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam etti Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Depremde en çok bina yıkımının yaşandığı Hayrullah Mahallesi ve Azerbaycan Bulvarı'nda ağır hasarlı binalarla ilgili yapılan çalışmalar devam etti.

Azerbaycan Bulvarı'nda kaldırılan enkazların yerine esnafın yeniden ticari faaliyetlerini sürdürmesi için konteyner çarşılar kurulurken, Hayrullah Mahallesi'ndeki hastane olarak kullanılan ağır hasarlı binanın yıkımı için çalışmalar da başladı.

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