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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta afetzede esnaf prefabrik çarşıda hizmet verecek

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iş yerleri ağır hasar alan veya yıkılan esnaflar için Kocaeli Valiliğince 50 iş yerinden oluşan prefabrik çarşı kuruluyor.

Özgün Tiran, Cihan Demirci  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Kahramanmaraş'ta afetzede esnaf prefabrik çarşıda hizmet verecek Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde inşa edilen ve "Kocaeli Çarşısı" adı verilen geçici esnaf çarşısında altyapı ve zemin çalışmaları tamamlandı.

Prefabrik iş yerlerinin montajının sürdüğü çarşıda 50 iş yerinin kısa zamanda faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Kentte koordinatör olarak görevlendirilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hayatın normale dönmesini hedefleyen çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Yavuz, esnafın işlerine hızla dönebilmesi için de çarşılar kurduklarını anlattı.

Yavuz, şöyle devam etti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz Kocaeli Çarşısı'nda hayırseverlerimizin, iş insanlarımızın desteğiyle 50 adet 32'şer metrekarelik dükkanlardan oluşan güzel bir çarşı kuruyoruz. Prefabrik ve modüler bir yapı olarak inşa edeceğiz. Esnaf odamızla birlikte daha sonra kura sistemiyle bunları esnafımıza dağıtmak suretiyle ticari hayata bir başlangıç sağlayacağız. Bunun dışında yine şehrin çeşitli merkezlerinde kurulacak esnaf çarşıları için de çalışmalar devam ediyor."

Çarşıyı yaklaşık 10 gün içerisinde hizmete almayı planladıklarını dile getiren Yavuz, Kocaeli'den bölgeye belediyeler hariç 500 milyon liralık yardım yapıldığını, hayırseverlere teşekkür ettiklerini kaydetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler işbirliğiyle şehirde 23 ayrı noktada konteyner ve prefabrik çarşılar inşa edileceğini, 50 iş yerinden oluşan Kocaeli Çarşısı'nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

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