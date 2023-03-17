Kahramanmaraş'ta aciliyeti bulunan bina yıkım işlemleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kentte ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkım işlemleri devam ediyor.
Kahramanmaraş
Kent genelinde 6 Şubat'taki depremlerin ardından kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, bina sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.
Ekipler, Onikişubat Mahallesi'nde 9 katlı binanın yıkım işlemini yürütüyor.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkılma kararı bulunan 26 bina bugün yıkılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.