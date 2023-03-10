Dolar
18.97
Euro
20.08
Altın
1,835.77
ETH/USDT
1,410.00
BTC/USDT
19,933.00
BIST 100
5,411.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası kentte ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Özgün Tiran  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor Fotoğraf: Özgün Tiran/A

Kahramanmaraş

Ekipler tarafından Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Karacaoğlan, İsmetpaşa, Hayrullah mahallelerindeki işlemlerde istedikleri takdirde bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat'ta acil yıkılma kararı bulunan 11 bina bugün yıkılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Kırıkkale'de jandarma ekipleri sahipsiz köpeklere reflektörlü tasma takıyor
İSTİB Başkanı Kopuz'dan tarım ürünlerinin işlenerek ihraç edilmesi çağrısı
Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor
THY'nin Münih seferleri grev nedeniyle yapılamadı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta aciliyet gerektiren binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bazı yollarda çökme ve kayma oluştu

Bakan Yanık, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti: Hızlıca inşa aşamasına geçeceğiz

Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor

Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor
Bakan Soylu: Vatandaş, (e-Devlet'ten) hasar durumunu görmüyorsa Afet Koordinasyon Merkezlerine müracaat etsin

Bakan Soylu: Vatandaş, (e-Devlet'ten) hasar durumunu görmüyorsa Afet Koordinasyon Merkezlerine müracaat etsin
Malatya ve Adana'da yıkılan ve hasar gören binaların olduğu bölgenin haritasını çıkardılar

Malatya ve Adana'da yıkılan ve hasar gören binaların olduğu bölgenin haritasını çıkardılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet